PVC: Santos cogita fazer tour com Neymar durante o Mundial de Clubes

Como ainda é uma ideia, não tem roteiro, mas você vai diversificar a imagem do Santos em alguns lugares e esse dinheiro pode ser parte do contrato do Neymar.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista explicou que o Santos tem pressa em efetivar o projeto Neymar para alavancar seu faturamento de olho num possível interesse do mercado internacional no craque no segundo semestre.

Neymar vai assinar contrato com o Peixe até o fim de junho e depois vai decidir seu futuro mirando a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

O estafe do jogador tem a expectativa de um retorno ao futebol europeu, mas a Major League Soccer (MLS), dos EUA, também pode ser uma possibilidade para Neymar.

