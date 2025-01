Gabigol faz seu primeiro hat-trick no Cruzeiro, que goleia o Itabirito

Mais um do 9! O zagueiro Jamerson bobeou e acabou entregando a bola nos pés de Gabigol, que finalizou com tranquilidade cara a cara com o goleiro e ampliou, aos 30 minutos.

Marquinhos fez o terceiro! Matheus Pereira cruzou e o atacante apareceu na grande área, se colocou a frente do zagueiro e cabeceou sem dificuldades, aos 33 minutos.

Mais um pênalti para o Cruzeiro. Após cruzamento na área do Itabirito, Serginho tentou ajeitar a bola com o peito para o goleiro. Com análise do VAR, o árbitro entendeu que ocorreu também toque no braço do zagueiro.

Hat-trick de Gabigol! O camisa 9 cobrou a penalidade tirando do goleiro Rodolfo e ampliou o placar para 4 a 0, aos 48 da primeira etapa.

Penalidade para o Itabirito. No primeiro lance do segundo tempo, Kaiki pisou no pé de Léo Reis e o árbitro anotou a infração com convicção.

Luan diminuiu! O atacante tirou de Cássio e finalizou no canto direito de Cássio, para fazer o primeiro do Itabirito aos 2 minutos do segundo tempo.