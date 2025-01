Bota, Cruzeiro e Fla são sul-americanos que mais gastaram em 2024; top 10

Imagem: Reprodução/Fifa

Ninguém vendeu ou comprou mais jogadores que os clubes brasileiros em 2024. Como de costume, os jogadores brasileiros foram os mais presentes em transferências internacionais (realizadas entre diferentes países) no período: foram 2.350 atletas, quase o dobro da vice-líder Argentina (1.217). Reino Unido (1.078), França (1.052) e Nigéria (954) completam o top 5.

As transferências internacionais envolvendo brasileiros somaram, segundo o relatório, US$ 1,19 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões). A França, com US$ 927 milhões (cerca de R$ 5,4 bilhões) é quem mais se aproxima.

Os clubes brasileiros ganharam R$ 3,48 bilhões em saídas de jogadores, e gastaram mais de R$ 2 bilhões em contratações.

Globalmente, 78.742 atletas trocaram de clube, de acordo com o relatório. Trata-se de um recorde no número de transferências internacionais de jogadores do futebol profissional e amador nas categorias masculina e feminina.

E na Europa?

No Velho Continente, a Inglaterra é o país que mais gastou e mais recebeu em transferências em 2024. Eles gastaram US$ 1,88 bilhão (R$ 11 bilhões na cotação atual) em contratações e ganharam US$ 1,34 bilhão em vendas ou transferências.