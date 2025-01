Tipo exportação? Brasil vira país que mais compra jogadores, diz Fifa

As transferências internacionais envolvendo brasileiros somaram, segundo o relatório, US$ 1,19 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões). A França, com US$ 927 milhões (cerca de R$ 5,4 bilhões) é quem mais se aproxima.

Endrick trocou o Palmeiras pelo Real Madrid numa das principais transferências do futebol brasileiro em 2024 Imagem: Manu Reino/DeFodi Images via Getty Images

Protagonista no mercado

A vocação exportadora do Brasil não é novidade. Mas o relatório deste ano também mostra que os clubes do país lideraram o ranking mundial de compra e venda de atletas.

Foram 1.102 transferências internacionais de entrada no país, contando atletas de todas as nacionalidades. Portugal (767) e Inglaterra (745), dois destinos tradicionais no mercado europeu, completaram o pódio. Os ingleses lideravam esse ranking no relatório do ano passado.

O número de saídas de jogadores do futebol brasileiro também mostra uma nova dinâmica: foram 1.113 transferências. A cifra, muito próxima da quantidade de entradas, mostra que a "balança comercial" do mercado brasileiro está mais equilibrada. Antes um puro exportador de atletas, o Brasil agora atrai talentos — sejam estrangeiros ou brasileiros que estavam fora do país.