Inter martela com um a mais, faz dois no fim e vence o São José no Gauchão

O Internacional venceu o São José nesta terça-feira (28) por 2 a 0, em jogo pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho.

Os gols foram marcados por Allan Patrick, aos 43 minutos, e Carbonero, aos 49, os dois no segundo tempo. Com a vitória, o Inter chegou a sete pontos e se distanciou do Caxias na liderança do grupo B. O São José se manteve com dois pontos, em terceiro no grupo A.

O São José perdeu um jogador com menos de 15 minutos no primeiro tempo e sofreu com o ataque do Inter. Varela cometeu falta forte em Alan Patrick e recebeu cartão vermelho direto após revisão de Anderson Daronco com as imagens do VAR. O Inter martelou praticamente em todo segundo tempo, marcando um gol anulado e várias finalizações.