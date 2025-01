Lucas Moura revela que sonha com próxima Copa: 'Merecia ter jogado em 2014'

Fiquei muito feliz com a conquista da Copinha, é mais um marco muito importante para essa era Cotia, um trabalho que é muito bem feito lá no Centro de Cotia, uma estrutura absurda que é oferecida aos jogadores e ver essa estrutura e esse trabalho dando bons frutos, dando resultado em títulos, é muito importante, fico muito feliz.

Procuro muito estar próximo dos jogadores, dos atletas do Cotia, da garotada que sobe às vezes para treinar com a gente. Procuro ajudar bastante, porque eu sei como é importante ter esse apoio de alguém lá de cima já, para ter essa recepção, para dar essa tranquilidade, para ajudar. Isso é muito bom. E como eu sou de lá também, cria de Cotia, então é muito bacana ver os garotos brilhando.

Lucas Moura

O que mais Lucas disse

Entrosamento com Oscar: "Sem dúvida nenhuma [fica melhor ao lado de Oscar]. Com a chegada dele, o grupo tem um toque refinado, vai elevar muito o nível do nosso time. Jogador que tem uma visão de jogo absurda, vai ajudar bastante. Eu já conhecia há muito tempo o Oscar, a gente fez a base juntos, já jogou junto na seleção também, então o entrosamento está em dia. E facilita, né? Rapidamente já se enturmou, é um cara muito tranquilo e fiquei muito feliz, de verdade, com a chegada dele."

Três pontos na tabela e no queixo: "Foi um domingo muito especial, que vai ficar guardado aí na memória e no coração. Além da vitória, dos gols, ganhei três pontinhos aqui no queixo de presente também, mas tá tudo bem, graças a Deus, faz parte aí do futebol. Mas estou realmente muito feliz, uma performance muito interessante da nossa equipe. Uma vitória convincente, que dá muita confiança. A gente precisa de tranquilidade para seguir trabalhando e buscar os nossos objetivos na temporada. Esse é o jogo de seis pontos, literalmente."

Não se irrita com faltas: "Eu costumo focar bastante no jogo, não deixo nada tirar minha concentração porque eu sei que eu tenho o que fazer. Eu tenho que estar focado no que eu tenho, nenhum fator externo pode tirar minha concentração. E eu sou um jogador de velocidade, de drible, muitas vezes o adversário acaba chegando mais firme e tal. Quando eu era moleque, tinham muitas provocações, eu cresci aprendendo isso, é por isso que eu sou assim. Eu sei que eu tenho que estar concentrado para ajudar a minha equipe e não posso perder energia com fatores externos."