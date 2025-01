Velo vence Santos com 'gol sem querer' na estreia de Tiquinho Soares

O Santos foi derrotado pelo Velo Clube por 2 a 1 neste sábado (25), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no estádio Benito Agnello Castelano, em Rio Claro (SP). A expectativa do jogo era para a estreia do atacante Tiquinho Soares, anunciado pelo Peixe nesta semana; ele entrou no segundo tempo no lugar de Miguelito.

O Peixe não sabe o que é vencer há três jogos; antes da derrota para o Velo Clube, o Peixe empatou com a Ponte Preta e perdeu o clássico para o Palmeiras de virada, na Vila Belmiro, por 2 a 1. O técnico Pedro Caixinha mexeu na equipe que foi a campo neste sábado (25) e escalou praticamente metade do time titular com meninos da base.

O Velo Clube, que não sabia o que era vencer no Paulistão, conquistou sua primeira vitória. O time de Rio Claro, com o triunfo diante do Santos, sai da zona de rebaixamento do campeonato.