São Paulo: Ryan decolou com ajuda de pentacampeão em 'fábrica de base'

Preocupação etária

Ryan Francisco é nascido em 21 de novembro e, por ser do final do ano e de um biotipo mais magro, há uma preocupação com avaliações precipitadas do jogador. Sobretudo na base, jogadores nascidos no fim do ano costumam levar desvantagem em matéria de maturação contra atletas nascidos no início.

Para Edmilson, Ryan sempre demonstrou potencial, mas a avaliação com ele precisava sempre ser feita com essa ponderação etária. Segundo o cartola, o timing de atletas nascidos no fim do ano é diferente.

Quando ele chegou, víamos um potencial enorme, mas tinha um timing diferente dos outros. Ryan por pouco não é 2007, ele é 2006. É prematuro. Tem um ano de diferença para os outros atletas. O principal que víamos era a parte física. A nível tático, canhoto, não. Mas a nível físico ele precisava evoluir. Com a gente, ele jogava pela beirada e o São Paulo encontrou uma posição boa para ele ser finalizador.

Ryan tem muito a evoluir, tem que ser observado de maneira diferente e não queimar etapas. Ele completou 18 quase em dezembro e dentro do futebol se você não tiver esse olhar, você acaba antecipando etapas e julgando aprovação e liberação do atleta muito rápido. Esse olho técnico é muito importante. Não tenho dúvidas que ele tem o que mais precisa hoje no futebol que são gols. Se posiciona bem, quando tem a bola é bom, tem faro de gol e os números são sobrenaturais. É número para time grande europeu. Times europeus procuram isso.

Para o pentacampeão, o São Paulo soube conduzir a carreira de Ryan na base. "Em 2022, quando o Ryan vai para o São Paulo, a gente foi vice-campeão paulista, jogamos quatro vezes com o São Paulo, e o Ryan não jogou um jogo. Ficou no banco ou nem era convocado. São Paulo soube esperar e agora está colhendo frutos".