Lateral ex-Arsenal faz recuperação no São Paulo; clube monitora situação

O lateral-direito Cédric Soares, ex-Arsenal (ING), está recuperando a forma física utilizando a estrutura dos Reffis (Núcleo de Recuperação Esportiva, Fisioterápica e Fisiológica) do São Paulo. O clube ainda não abriu conversas, mas monitora a situação.

O que aconteceu

As conversas para utilização da estrutura do Tricolor se iniciaram durante a viagem do presidente Julio Casares a Londres (ING). O mandatário falou com o estafe do jogador e disponibilizou a estrutura dos Reffis para o jogador.

O São Paulo monitora a situação e ainda não abriu conversas para contratar o português. O clube espera para ver a evolução do jogador antes de formalizar uma oferta.