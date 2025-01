Organização do Paulistão aposta em 'copinhos' para evitar cera de gandulas

A Federação Paulista de Futebol (FPF) alterou levemente o modo de trabalho dos gandulas durante a atual edição do Paulistão. A ideia é propiciar mais tempo de bola em campo e evitar cera dos gandulas dos times da casa.

'Copinhos' inspirados na Europa

O sistema leva o nome de Multiball e consiste em "copinhos" espalhados pelo campo. Ao invés de ficarem com as bolas que saem do gramado, os gandulas devem colocá-las nos suportes, e os próprios jogadores as buscam no suporte mais próximo.

A proposta foi feita pela própria FPF aos clubes. A ideia foi apresentada aos capitães e técnicos dos times participantes do Paulistão de 2025 em conselho técnico realizado em outubro do ano passado. Aprovada, seguiu aos presidentes, que também deram o "sim" em novembro.