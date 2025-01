CBF vai incluir mecanismo anti-cera de gandula no Brasileiro

A CBF vai incluir uma regra para evitar cera de gandulas em suas competições, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Trata-se do sistema multibolas, em que as bolas são postas fixas em determinados pontos do campo, em vez de ficaram nas mãos de funcionários.

O departamento de competição da CBF já havia identificado como um dos problemas de seus campeonatos as atitudes dos gandulas. É comum, quando o time da casa está ganhando, as bolas sumirem do campo e não serem devolvidas para reposição.

Por isso, a entidade vai introduzir no Regulamento Geral de Competições de 2025 a obrigatoriedade do sistema multibolas. O regulamento tem que ser aplicado em todas as competições nacionais.