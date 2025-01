Veja a íntegra de Santos x Palmeiras pelo Paulistão

O Santos saiu na frente, mas foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1 na Vila Belmiro, na última quarta-feira (22), às 21h35 (de Brasília), pela terceira rodada do Paulistão. Guilherme inaugurou o placar, enquanto Thalys e Richard Ríos decretaram a virada do Alviverde. Confira a íntegra do clássico.

