Caixinha cansa de 'medalhões' e aposta na base do Santos contra o Velo

O técnico Pedro Caixinha barrou três jogadores do Santos para a partida contra o Velo Clube neste sábado (25), às 18h30, no Benitão, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O UOL Play transmite o duelo.

O que aconteceu

Caixinha não relacionou o lateral-direito Hayner e os atacantes Lucas Braga e Wendel Silva. Os três ficaram em Santos enquanto o elenco viajou para Rio Claro.

O treinador ficou irritado com o desempenho do trio na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras na última quarta-feira, na Vila Belmiro.