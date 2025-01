Soteldo pede desculpa após curtir comentário que chamou Santos de 'nanico'

O meia-atacante santista escreveu: "Quero deixar claro que eu nunca faltaria com respeito a um clube que amo tanto. O like desse comentário não foi algo que eu quis fazer. Certamente vendo os comentários dessa foto familiar que eu postei o like escapou. Uma confusão total! Peço desculpas a toda torcida santista por essa confusão".

O Santos negocia a renovação do contrato de Soteldo e não deve negociá-lo com o Galo.