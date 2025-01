Caixinha se irrita com atacante e torce por Deivid Washington no Santos

O Chelsea prioriza um empréstimo para outro clube europeu, mas o empresário do atacante crê que conseguirá a liberação para o Santos. O agente é Giuliano Bertolucci, um dos maiores do mundo.

Deivid está com a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20 e já acertou as condições para voltar ao Santos. Se o Brasil for à final, ele só ficará à disposição a partir de 16 de fevereiro.

Sem citar nomes, Caixinha disse que pode chegar um atacante que joga "por dentro e por fora". Trata-se de Deivid Washington, capaz de ser centroavante e ponta.

Wendel em baixa

Enquanto torce por Deivid Washington e espera pela regularização de Tiquinho Soares, Caixinha está decepcionado com Wendel Silva, centroavante de 24 anos emprestado pelo Porto.

O treinador português não se animou com Wendel nos treinamentos e entendeu que o jogador não foi intenso ao entrar no intervalo do clássico contra o Palmeiras. Ele falha na origem do primeiro gol na derrota por 2 a 1 na Vila Belmiro.