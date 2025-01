Grêmio não sai do zero com o Brasil-RS e decepciona na estreia do Gaúcho

Com a igualdade no placar na estreia, Grêmio e Brasil somam um ponto. Enquanto o Tricolor ocupa a segunda posição do Grupo A, o Xavante dorme na terceira colocação do Grupo C, podendo amargar a lanterna em caso de empate com gols ou vitória do Monsoon nesta quinta-feira, contra o Caxias.

Com o resultado, o Grêmio manteve a escrita de não perder para o Brasil de Pelotas desde 2015. Desde então, foram 14 jogos, com 10 vitórias gremistas e agora 4 empates.

A partida no Estádio Bento Freitas marcou a estreia de Gustavo Quinteros no comando técnico do Grêmio. Nascido na Argentina e naturalizado boliviano, Quinteros tem 59 anos e completa em 2025 seu vigésimo ano de carreira, com expressivos 13 títulos nacionais e destaque para o Campeonato Argentino, conquistado em 2024 à frente do Vélez Sarsfield.

Quinteros e a torcida gremista vivem a expectativa do anúncio de reforços para fortalecer o elenco. A contratação mais adiantada é a do goleiro Tiago Volpi, que já se despediu do Toluca, do México. No Brasil, Volpi passou por Figueirense e São Paulo.

Em 2025, o Grêmio busca conquistar seu oitavo título seguido no Gauchão, repetindo feito do arquirrival Internacional, octacampeão entre 1969 e 1976. Além disso, em caso de título, o Imortal se aproximaria ainda mais do Colorado no histórico geral de títulos. Até 2024, o Inter conquistou 45 taças, contra 43 do Tricolor. O Brasil, por sua vez, é bicampeão gaúcho.

O Grêmio volta a campo pelo estadual no domingo (26), contra o Caxias, em sua Arena. Já o Brasil volta a jogar em casa, no sábado (25), contra o Guarany de Bagé.