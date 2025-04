FIA aprova GM como nova fornecedora de motores da F-1 a partir de 2029

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) aprovou nesta quarta-feira uma nova fornecedora de motores para a Fórmula 1. Trata-se da GM, que entrará na competição a partir de 2029 ao prover unidades de potência para a Cadillac, equipe que entrará no grid no próximo ano.

"Receber a GM Performance Power Units LLC. como fornecedora aprovada de unidades de potência para o campeonato a partir de 2029 marca mais um passo na expansão global da Fórmula 1 e destaca o crescente interesse de fabricantes automotivos de classe mundial como a General Motors", disse o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Tanto a GM quanto a Cadillac vinham passando por um processo de profunda análise por parte da FIA e da F-1 para a agora confirmada entrada de ambas as empresas no campeonato. "Há mais de dois anos, a FIA aprovou a entrada de uma 11ª equipe no Mundial de Fórmula 1 da FIA, guiada pela minha visão de expandir o grid e trazer novos talentos e oportunidades para o nosso esporte. Embora o processo tenha sido desafiador em alguns momentos, o progresso que vemos hoje afirma que a jornada valeu a pena", disse Ben Sulayem.