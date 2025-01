Tuma Jr. nega golpe em impeachment de Augusto Melo: 'Totalmente legal'

Segundo Romeu Tuma Jr., que conduz o processo de impeachment como presidente do Conselho, o discurso de que Augusto Melo é alvo de golpe é meramente político.

Ele ressaltou que a Justiça validou mais de uma vez o rito do impeachment, que está previsto no estatuto do Corinthians.

Eu atribuo isso a um discurso político que é natural num processo, as pessoas se defendem como querem, a mobilização da opinião pública é importante na disputa de quem está sofrendo um processo de impeachment, de destituição. Mas a gente sabe também que o processo é regrado pelo estatuto.

Essas colocações são mais políticas do que técnicas. Esse caso já foi levado à Justiça mais de uma vez, nós já tivemos três questionamentos, e todas as vezes a Justiça deu validação a todo rito que foi feito, a todo procedimento conduzido no Conselho Deliberativo.

Romeu Tuma Jr.



O conselheiro acrescentou que a denúncia apresentada contra Augusto Melo é administrativa e partiu de ex-aliados que fizeram parte da gestão do presidente, e não da oposição.

Além do que, e aí eu falo por suposição porque nós temos uma votação do Conselho que vai deliberar ou não o afastamento do presidente, a destituição pelo Conselho é temporária, quem vai decidir de fato a destituição ou não dele é a Assembleia Geral dos Sócios. Se acontecer isso, quem assume é o vice-presidente que foi eleito pelos mesmos sócios que apoiaram o presidente. Não é que vem um grupo de oposição.