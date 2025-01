'Palmeiras tinha anúncio de Claudinho pronto': Hernan revela bastidores

O Palmeiras estava pronto para anunciar a contratação de Claudinho quando foi pego de surpresa pela desistência do jogador, revelou o colunista André Hernan no De Primeira.

O Palmeiras já tinha tudo encaminhado, inclusive anúncio pronto. Em cima da hora, quando era pra bater a papelada, pra trocar as assinaturas, os jurídicos trocaram os documentos, o estafe do Claudinho, os empresários do Claudinho, ligaram para o Palmeiras e disseram que ele tinha fechado com um clube do Qatar.

André Hernan

Segundo o colunista, a presidente Leila Pereira ficou particularmente chateada com Claudinho, já que ela conduziu a negociação com o Zenit, da Rússia, antes de o jogador preferir assinar com o Al Sadd, do Qatar.