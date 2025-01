Palmeiras: Joia pode resolver contra o Santos a maior dúvida de Abel no ano

O jovem Thalys tem no clássico contra o Santos, nesta quarta-feira (22), a chance de resolver a maior dúvida de Abel Ferreira em 2025.

Testes e prova real

O Palmeiras ainda não tem um "camisa 9" definido para a temporada. Thalys, cria da Academia, foi o titular contra a Portuguesa, e Flaco López começou jogando contra o Noroeste. Abel testou dois times diferentes nas duas primeiras rodadas do Paulistão.

Thalys deve ser titular no clássico contra o Santos, quando Abel esboçará o time-base para o ano. A cria da Academia tem, atualmente, mais moral com Abel e saiu do banco para buscar o empate contra o Noroeste. Antes, ele já havia sido elogiado pelo treinador após ser integrado ao elenco vindo do time da Copinha.