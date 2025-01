Palmeiras faz acordo de R$ 106 mi, mas Claudinho desiste e vai pro Qatar

"Nós entramos em acordo com o Zenit, e o Claudinho aceitou a nossa proposta. Eu mesma conversei por telefone com o jogador, que, por duas vezes, deu a sua palavra de que viria para o Palmeiras. Ele me disse que não queria jogar no Qatar. Nas últimas horas, enquanto já trocávamos minutas contratuais com o Zenit, fomos surpreendidos por uma ligação do representante do atleta dizendo que houve uma mudança de planos. Fizemos uma ótima oferta, tanto que o jogador a aceitou. Mas o futebol é assim mesmo. Nenhum atleta é maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Seguimos no mercado em busca de atletas que possam agregar qualidade ao nosso elenco", disse a cartola.

O Palmeiras ainda tem dois outros nomes no radar para o meio-campo: Andreas Pereira, do Fulham, e Matheus Pereira, do Cruzeiro. Os negócios são difíceis já que os clubes donos dos atletas não têm interesse em negociar.