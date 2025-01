Corinthians: 'Cenas lamentáveis' ligam alerta após votação de impeachment

A diretoria do Corinthians se preocupa com as cenas tensas que foram vistas no Parque São Jorge, na última segunda-feira (20), após a reunião que votaria o impeachment do presidente Augusto Melo ser suspensa pela 2ª vez.

O que aconteceu

O UOL apurou que a diretoria corintiana está apreensiva com as consequências da crise política, principalmente no que diz respeito ao impacto negativo que isso pode gerar em investidores.

Patrocinadores deixaram de procurar o Timão diante de outros escândalos recentes, como foi no período do rompimento entre Corinthians e Vai de Bet. Inclusive, os danos à imagem do clube fazem parte do pedido de impeachment contra Melo.