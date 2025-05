Palmeiras supera Referência e vence primeira como mandante pelo Paulista sub-20

Neste sábado, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista sub-20, o Palmeiras recebeu o Referência na Academia de Futebol 2, venceu por 4 a 0 e garantiu seu primeiro triunfo como mandante. Figueiredo, Juan Francisco, André Lucas e Kidani balan

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos seis pontos, agora na primeira colocação e alcançou seu primeiro resultado positivo fora de casa. Do outro lado, com a derrota, o Referência permaneceu sem pontuar, na 48ª e última posição.

O Palmeiras retorna aos gramados na próxima quinta-feira, às 15h (de Brasília), quando recebe o Cruzeiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na sexta, às 15h, o Referência visita o Sertãozinho, pela terceira rodada do Paulistão.