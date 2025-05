Em sua terceira final, Vôlei Renata busca primeiro título da Superliga

?: Pedro Teixeira pic.twitter.com/kmmy33LXVg

Derrotado pelo mesmo Cruzeiro em 2015/2016 e pelo Sesi Bauru na temporada passada, o Vôlei Renata vai para a terceira final de Superliga de sua história. Quatro titulares são remanescentes do último vice (Adriano, Maurício Borges, Lukinha e Bruno Lima) e Witallo e Léo também fizeram parte do elenco.

"A gente conseguiu manter uma base do time, que se conhece e sabe o que acontece e que ficou ainda melhor com com a chegada de outros atletas, também de alto nível. Isso facilitou bastante o nosso convívio. No treinamento, tinha uma cobrança saudável e conseguimos cumprir esse objetivo. Apesar dos altos e baixos nos jogos decisivos, nunca deixamos de lutar, de acreditar, de brigar por aquilo que a gente queria: chegar na final e lutar para ser campeão", disse o ponteiro Maurício Borges, em sua décima decisão de Superliga.

"Conto essa final como se fosse a primeira. Cada uma tem o seu diferencial, também é muito especial e essa não é diferente. É uma das mais importantes da minha carreira, foi uma temporada com um nível altíssimo em todo jogo. É um jogo decisivo, esse friozinho na barriga tem de ter sempre. Quando eu perder isso, já não preciso mais jogar", acrescentou o campeão olímpico.

As novidades para a temporada foram as chegadas do levantador Bruninho e do central Judson para o time titular, além de Cris, Celestino e Davy. Enquanto o experiente levantador vai para sua nona final de Superliga, a primeira desde o retorno ao Brasil após oito temporadas, o quarteto disputa a decisão pela primeira vez na carreira.