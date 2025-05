Sem Payet e Lemos, Vasco divulga lista de relacionados para pegar o Palmeiras

Neste sábado, o Vasco divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Palmeiras, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, sem Payet e Lemos. Ambas as equipes se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O técnico interino Felipe, que assumiu o comando após a demissão de Fábio Carille no último domingo, fez os últimos ajustes na equipe na manhã deste sábado, no CT Moacyr Barbosa.

Para o embate, o Vasco não poderá contar com o meia Payet e com o zagueiro Maurício Lemos. Enquanto o francês realiza trabalhos de força, condicionamento físico e corridas lineares no campo após lesão no joelho direito, Lemos segue em recuperação devido a uma fratura na 12ª costela direita.