Sem Gonzalo Plata e com Alex Sandro, Flamengo divulga relacionados para duelo contra o Cruzeiro

Por outro lado, o Flamengo vai contar com o retorno do Alex Sandro, que desfalcou a equipe nas últimas quatro partidas. O lateral esquerdo se recuperou de um edema muscular na coxa esquerda. Além disso, Pedro, Arrascaeta, Rossi e De La Cruz, poupados na partida contra o Botafogo-PB, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, também foram relacionados.

Invicto da competição, o Rubro-negro é o líder do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos conquistados, um a mais que o vice-líder Palmeiras. O Cruzeiro, por sua vez, ocupa a 4ª posição, com dez pontos somados.

Confira a lista dos relacionados do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro