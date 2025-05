São Paulo goleia o Flamengo de Guarulhos e conquista primeira vitória no Paulistão sub-20

O São Paulo recebeu o Flamengo de Guarulhos, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Paulista sub-20. No CFA Laudo Natel, o Tricolor venceu por 4 a 0, com gols de Felipe Carneiro (dois), Gustavo Santana e Matheus Menezes.

Com o resultado, o São Paulo conquistou sua primeira vitória na competição e assumiu a 4ª posição do grupo 3, com quatro pontos. Por outro lado, o Flamengo de Guarulhos, que ainda não venceu, fica na 14ª colocação da chave, com um ponto conquistado.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), quando visita o Fluminense, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, no Estádio Marcelo Vieira. O Flamengo de Guarulhos recebe o Grêmio Prudente na próxima sexta-feira, às 15 horas, pela terceira rodada do Campeonato Paulista sub-20, no Prudentão.