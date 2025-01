São Paulo ignora cláusula e encaminha renovação com Rafael; entenda

O São Paulo, porém, ignorou a cláusula e tem conversas encaminhadas para esticar ainda mais o vínculo do titular. A duração do novo vínculo está em ajustes finais, mas ficará entre dois e três anos.

O atual contrato de Rafael vai até o final de 2025. O goleiro já poderia assinar um pré-contrato a partir de julho e sair de graça.

O goleiro completa 36 anos em julho. Ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira por Dorival Jr, fazendo parte até do grupo da Copa América em 2024.

A boa relação da diretoria tricolor com o empresário do goleiro, Fábio Mello, tornou segura a renovação e fácil as conversas. As partes não tinham pressa e esperavam o melhor momento para que ocorresse a assinatura do novo vínculo.

Um dos protagonistas da conquista inédita da Copa do Brasil, Rafael tem grande prestígio no clube. Ele foi contratado pelo São Paulo junto ao Atlético-MG no final de 2022 com a missão de resolver o problema no gol tricolor que perdurava desde a aposentadoria de Rogério Ceni, em 2015.

Além de Rafael, outros dois jogadores têm vínculos se encerrando no final do ano e estão nos planos do time: Alan Franco e Igor Vinicius. A dupla deve ser procurada nos próximos meses para renovação.