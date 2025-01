Pedro Raul aposta em coach e terapia para 'dar a vida' pelo Corinthians

Para superar a má fase, o atacante tem feito um trabalho psicológico forte. O jogador se consulta com 'coachs' — um pessoal e outro que foi recentemente contratado pelo Corinthians —, além de fazer terapia no clube. Desde a temporada passada, o Timão conta com a psicóloga Anahy Couto em sua comissão técnica.

Um dos meus focos esse ano é dar mais atenção à parte mental. Às vezes, passa um pouco despercebido, ficamos focados em performance em campo, performance esportiva, e esquecemos do que controla isso. O Corinthians contratou um coach que vai ajudar muito. Eu tenho o meu também. O primeiro jogo já mostrou que deu certo. Sigo trabalhando.

Pedro Raul

Contratação de R$ 25 milhões e alvo de críticas

Na temporada passada, Pedro Raul foi um dos principais investimentos do Timão, no valor de R$ 25 milhões. Com um salário também alto, havia muita expectativa sobre o desempenho que ele teria no ataque.

No entanto, o atacante marcou apenas três gols em 32 partidas, o que o tornou alvo de críticas da torcida.