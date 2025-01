Vasco desperdiça pênalti no fim e só empata com o Bangu pelo Carioca

O Vasco perdeu pênalti no fim e ficou apenas no empate por 0 a 0 com o Bangu nesta quinta-feira (16), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

Com o resultado, o Vasco alcançou seu segundo ponto na competição em dois jogos, após o empate no primeiro confronto da competição, se mantendo em oitavo. Já o Bangu conquistou seu primeiro ponto, em décimo.

O próximo jogo do Vasco será contra o Boavista, ás 19h, no domingo (19). O confronto do Bangu será no mesmo dia, às 20h (horários de Brasília), contra o Volta Redonda.