São Paulo em campo dois dias seguidos: Arnaldo explica logística

O Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o São Paulo em amistoso de pré-temporada na FC Series, na Florida, nos EUA.

Serviu para observar bastante coisa no Cruzeiro. O Diniz gosta e sempre gostou de manter um time base e trabalhar esse time exaustivamente. Ontem ele tentou um time titular com a dupla Gabigol e Dudu, que ficou fora do tom do resto do time.

O resto do time foi bem, já entrosado. Matheus Henrique, Lucas Romero, o Fabrício Bruno entrou bem na zaga, que era um problema para o Cruzeiro no ano passado, as laterais já tinha donos, o William e o Marlon, mas o Gabigol praticamente não pegou na bola e o Dudu fez uma ou outra jogada.

Arnaldo Ribeiro

