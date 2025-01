Júnior Santos se apresenta ao Botafogo; atacante interessa ao Atlético-MG

O Atlético-MG tem interesse no atacante. A diretoria do Galo se reuniu com o estafe de Júnior Santos e o Botafogo na última segunda-feira (13) para avançar em uma oferta de compra

O jogador é um grande desejo do técnico Cuca. O treinador vê Júnior Santos como substituto para o atacante Paulinho, que foi vendido ao Palmeiras.

A apresentação do Botafogo aconteceu após ameaça de falta por parte do elenco. O problema entre a cúpula do futebol do clube e os jogadores se deu por conta de atrasos em pagamentos de questões trabalhistas e premiações pelos títulos da Libertadores e Brasileiro.