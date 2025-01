Por que Jorginho entrou no radar do Flamengo mesmo com Pulgar no time

Jorginho é um nome que agrada todas as partes, mesmo com 33 anos. Com Filipe Luís, o volante se encaixa no estilo de jogo que pensa o treinador. Ele acredita que esse reforço seria muito importante para a formação do elenco, já que o Flamengo não quer abrir mão de competições com a nova gestão, e o Campeonato Brasileiro também será o foco. Além disso, sem David Luiz, o jogador pode levar experiência e rodagem importante ao grupo.

Mas por que Jorginho se ainda há Erick Pulgar? Porque o chileno não deve ficar. O volante é visto como uma das principais peças de Filipe Luís dentro do time, mas tem contrato apenas até o final do ano e não quer, no momento, renovar. O Fla já avisou ao agente do jogador que não pretende liberá-lo antes do fim do vínculo porque o treinador conta com ele. O jogador do Arsenal chegaria pensando no presente e, principalmente, no futuro.

Entre os reservas, Allan não se firmou, e Evertton Araújo ainda é jovem. Apesar de querer ficar, o jogador ex-Atlético-MG deve continuar sem espaço. Já o garoto que veio da base ainda tem algumas etapas para cumprir pela frente na formação.

A diretoria já trabalhava com o perfil de um camisa 5 experiente. Apesar de o olhar para o ataque ter sido completamente diferente (um nome desconhecido e com baixo custo), a ideia era um jogador mais cascudo para o setor. Jorginho se encaixa nessas características e também dentro dos valores, já que chegaria de graça.

O salário não pesa? Sim, mas o Fla vem se preparando para isso. Jorginho não recebe pouco na Inglaterra e chegaria ao Brasil para ganhar um dos maiores vencimentos do elenco, mas o rubro-negro ganhou uma margem importante após as saídas de Gabigol, Fabrício Bruno e David Luiz, que tinham altos salários.

Jorginho teve a carreira toda construída na Europa. Nascido em Imbituba, Santa Catarina, ele foi revelado pelo Hellas Verona, da Itália, e se destacou no Napoli antes de chegar ao Chelsea. No clube inglês, foi campeão da Champions League e no mesmo ano também venceu a Euro 2021 com a Itália. Na atual temporada, disputou 18 partidas pelo Arsenal, 10 como titular.