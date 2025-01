Fair play financeiro é solução para o futebol brasileiro? Colunistas opinam

Qual a situação do Botafogo hoje? Uma grande interrogação, ninguém sabe o que vai ser do Botafogo, não tem nenhuma solidez o projeto da SAF. O Atlético-MG virou SAF, se endividou, aí os benfeitores viraram donos do clube, ganhou em 2021 e o que mais aconteceu? Não tem solidez o projeto.

O Cruzeiro não fatura nem R$ 300 milhões no ano, como foi em 2023, e faz investimentos pesadíssimos desde o ano passado, não foi só agora não, qual a perspectiva do Cruzeiro? O Corinthians gasta mais do que arrecada, se endivida como ninguém e não ganha nenhum título relevante desde 2017.

Teve Botafogo e o Atlético-MG quebrando a sequência de Palmeiras e Flamengo, mas sem nenhuma base, nenhuma estrutura, mesmo sendo SAF. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil no ano retrasado, mas continua encalacrado com problemas — a distância do São Paulo para o Palmeiras é abissal.

Tirando esses momentos específicos em que o Atlético-MG e o Botafogo conseguiram sucesso ganhando duas competições no mesmo ano, é o Palmeiras e o Flamengo que têm vencido. Não tem outro caminho -- ou você se organiza, ou você fica nessa gangorra.

Mauro Cezar

Casagrande: 'Clubes precisam ter limite de gastos'