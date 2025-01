Casão: cobrança da torcida do São Paulo em Oscar será muito grande

Oscar teve uma saída conturbada do São Paulo no início de sua carreira e falou sobre o tema em sua apresentação no Tricolor.

Na opinião de Casagrande, o meia vai precisar de tempo para entrar no ritmo do futebol brasileiro após quase uma década no futebol chinês.

São nove anos de futebol chinês. São nove anos num campeonato com pouca competitividade, que não dá para comparar com o futebol brasileiro, muito distante disso.

Isso é normal, não é só o Oscar, qualquer um que fique nove anos jogando num tipo de campeonato, você se habitua àquele ritmo, àquela intensidade, àquele estilo de jogo. E aí você vai para um que exige muito mais, você demora um pouco pra entrar no ritmo.

Casagrande

'São Paulo é um dos favoritos no Paulistão'

O colunista também analisou as chances do São Paulo no Paulistão 2025.