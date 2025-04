Romero admite atuação abaixo do Corinthians em goleada e cobra: "Temos que assumir a responsabilidade"

Mencionado por Romero, o técnico Dorival Júnior está acertado com o Corinthians desde a última sexta-feira e esteve presente no Maracanã para acompanhar o duelo deste domingo. O treinador ainda não foi anunciado oficialmente, mas deve assinar contrato com o clube até o fim de 2026.

Com o mau resultado no Maracanã, o Corinthians perdeu posições na tabela do Brasileirão. O Timão figura na 11ª colocação, com os mesmos sete pontos do início da rodada.

O Corinthians de Romero, agora, vira a chave e passa a focar na disputa da Copa do Brasil. O Timão visita o Novorizontino nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, no jogo de ida da terceira fase do torneio.

"Aqui não tem lamento, a cada três dias temos que mostrar o porquê estamos jogando aqui no Corinthians. Temos quarta-feira a Copa do Brasil, depois o Inter pelo Brasileiro. Temos que reagir rápido. Aqui não tem tempo para lamentar, vamos tentar trabalhar esses dias para melhorar", finalizou o paraguaio.