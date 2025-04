Futuro na Seleção? Reunião pode definir o futuro de Ancelotti no Real Madrid

Quem acompanha de perto toda essa situação é a CBF. A confederação tentou a contratação de Ancelotti para a Seleção Brasileira em 2023, porém foi frustrada com a recusa do treinador. Agora, sem comandante após a demissão de Dorival Júnior, a entidade busca entrar em conversas com o técnico novamente.

Caso não perca o cargo, Ancelotti deve estar no banco do Real Madrid no próximo domingo, quando a equipe enfrenta o Celta de Vigo no Santiago Bernabéu. O confronto pela 34ª rodada do Espanhol está marcado para às 9h (de Brasília).