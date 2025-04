Palmeiras, Fundação Dorina Nowill para Cegos e CBF promovem ação de visibilidade e inclusão no Allianz

O Allianz Parque será palco de um momento especial neste domingo antes da partida entre Palmeiras e Bahia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras e a Fundação Dorina Nowill para Cegos, referência em inclusão e acessibilidade para pessoas cegas e com baixa visão, promoverão, em parceria com a CBF, uma ação de visibilidade e inclusão no Abril Marrom, mês de conscientização sobre a prevenção à cegueira no Brasil.

Como parte da campanha "Pega Essa Visão", os jogadores do Verdão entrarão em campo acompanhados de crianças com deficiência visual, com idade entre 5 e 12 anos.

Assistidas pela Fundação Dorina, elas usarão coletes amarelos que simbolizam a campanha e acompanharão a partida com recursos de audiodescrição oferecidos pela instituição para garantir uma experiência completa, acessível e emocionante.