Fla humilha o Timão, e Dorival já deve estar muito arrependido!

E, nos últimos anos, não existiu rival melhor para o Rubro-Negro enfrentar em uma situação como esta do que o seu "co-irmão" de torcida igualmente gigantesca.

Afinal de contas, é impressionante como contra a equipe da Gávea o Timão da atualidade tem que comemorar efusivamente quando perde de pouco.

O normal mesmo é acontecer o que vimos hoje no Maracanã: um chocolate com requintes de crueldade por parte do Fla.

E podemos colocar nas costas do interino Orlando Ribeiro, que pensou que o Alvinegro, nesta fase claudicante, poderia enfrentar de igual para igual o Rubro-Negro dentro do Maracanã.

Deu no que deu!

E 4 a 0 ainda ficou bem barato, viu?