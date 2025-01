Santos derrota o São José-RS e avança para enfrentar algoz na Copinha

Mais uma equipe que dá adeus à Copinha, o São José perdeu dois titulares por lesão ainda no primeiro tempo na partida decisiva deste domingo contra o Peixe, e sofreu bastante fisicamente nos 45 minutos finais. Os Meninos da Vila aproveitaram e, sem muitos sustos, construíram o placar na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, onde o Santos jogou todos os seus quatro jogos até agora.

Classificação e jogos Copa São Paulo

Como foi o jogo

Para se classificar, o Peixe precisou de paciência contra o São José. Melhor em praticamente toda a partida, o Santos iniciou pressionando, mas sem conseguir furar o bloqueio rival na etapa inicial. Faltou efetividade, mas após as mudanças no intervalo a equipe melhorou.

Ainda nos primeiros 45 minutos de jogo, o São José perdeu dois titulares por lesão, e logo sentiu o efeito. Aos 3 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti, o Santos abriu o placar e passou a se impor e ditar o ritmo da partida. A parte física pareceu determinar o nível de competição, aumentando o controle santista. As únicas chances da equipe gaúcha foram ainda no primeiro tempo.

Rafael Freitas, que entrou no intervalo, foi o nome do jogo, com dois gols, sendo um deles um golaço. O meia saiu do banco para decidir e colocar o Alvinegro Praiano na próxima fase. Autor dos dois gols derradeiros, Rafael acabou com qualquer chance de reação rival, garantindo ao Santos um final de partida tranquilo.