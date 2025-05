Rio e Niterói prevêm orçamento de R$ 3,8 bilhões para o Pan de 2031

Casa do Botafogo em 1995, o Caio Martins, em Niterói, vai receber o handebol. A utilização do local era um dos projetos do prefeito Rodrigo Neves.

A vila dos atletas será na zona portuária, como já havia indicado Eduardo Paes. O local será formado por sete torres residenciais, com 2.083 apartamentos de dois e três quartos para atender a 7.500 atletas e 2.800 oficiais.

No dossiê é apontado a experiência em organização de grandes eventos. Foi lembrado o Pan de 2007, Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas 2016. Também foram ressaltados "mais de 100 eventos desportivos organizados a nível sul-americano, continental e mundial apenas no ciclo de 2020 a 2024".