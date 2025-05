Gabigol recebe elogios de técnico do Cruzeiro às vésperas de jogo com Flamengo pelo Brasileiro

Após o duelo, o centroavante comentou sobre o jogo de domingo contra o ex-clube e falou sobre a expectativa encarar pela primeira vez o time carioca desde que trocou o Rio por Belo Horizonte. "Vai ser um reencontro muito maneiro, todos sabem o carinho e o amor que tenho pelo Flamengo, nunca vou esconder. É um time que está no meu coração, mas que vença o Cruzeiro", disse.

Quatro pontos separam as duas equipes na tabela de classificação do Brasileiro. O Flamengo lidera de forma isolada a tabela com 14 pontos seguido de Palmeiras e Red Bull Bragantino (13). Com um aproveitamento de 55%, o Cruzeiro aparece em quarto lugar (10).