Anthony é o 2º brasileiro com mais participações diretas nas principais ligas desde estreia no Betis

O Betis venceu a Fiorentina, nesta quinta-feira, por 2 a 1, pela partida de ida da semifinal da Liga Conferência, no Estádio Benito Villamarín. Autor do segundo gol da equipe espanhola, Anthony é o segundo brasileiro com mais participações diretas nas cinco principais ligas europeias desde sua estreia pela equipe, com dez.

Até agora, Anthony disputou 19 jogos pelo Betis, com 12 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas. O brasileiro marcou seis gols e deu quatro assistências. De acordo com dados do Sofascore, o ponta precisa de 158 minutos para participar de um tento. Ainda foram 12 grandes chances criadas e 40 passes decisivos.