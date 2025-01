Zagueiro Zé Ivaldo 'fura' Santos e se anuncia em rede social antes do Peixe

O zagueiro Zé Ivaldo "furou" o Santos e se anunciou no Instagram antes de qualquer anúncio oficial por parte do clube paulista.

O que aconteceu

Zé Ivaldo já se apresenta como jogador do Santos, ao menos no Instagram. No entanto, o zagueiro ainda não foi anunciado oficialmente pelo Peixe.

O clube ainda não confirmou nenhum reforço para a temporada 2025. No momento, o Santos ainda faz exames e está revisando o contrato dos atletas. O clube espera anunciar um "pacotão" de reforços nos próximos dias.