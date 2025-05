Verstappen confirma nascimento de primeira filha com Kelly Piquet

Grande nome dos últimos anos na Fórmula 1, Max Verstappen comemora uma grande conquista fora das pistas. O holandês anunciou nesta sexta-feira o nascimento de sua primeira filha, Lily, fruto do relacionamento com Kelly Piquet, filha do tricampeão mundial da categoria Nelson Piquet.

"Bem-vinda ao mundo, doce Lily. Nossos corações estão mais cheios do que nunca - você é o nosso maior presente. Nós te amamos muito", descreveu o piloto em suas redes sociais.