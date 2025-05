Natália explica recusa pela seleção brasileira após lamento de Zé Roberto

Eleita a melhor jogadora da Superliga feminina, Natália explicou os motivos por escolher a aposentadoria da seleção brasileira após tomar conhecimento do lamento do técnico José Roberto Guimarães. Ao UOL, a ponteira do Osasco mencionou sacrifícios e exaltou o atual grupo formado pelo treinador.

Apesar da lástima, Zé Roberto entende que as jogadoras mais experientes prefiram seguir suas carreiras no vôlei sem a seleção brasileira. O treinador sabe do alto desgaste e reconhece o fechamento de ciclos e início de novos, com uma geração que tem potencial para alçar grandes voos.

"Eu concordo com ele. A minha primeira convocação para a seleção adulta foi com 16 anos. É muito sacrifício, não é só da parte física, mas a mental acaba pesando muito. Estou com 36 anos agora. Desde os meus 15 que eu fico longe da minha família. São sete anos também que eu estava jogando na Europa, eram nove meses longe da família. Quando chegava no Brasil, eram só dois, três dias para ficar com meus pais e irmãos", disse Natália.