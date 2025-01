Estreante do Carioca tem Reinaldo de técnico e conta com lenda do lobisomem

Douglas Oliveira: "A melhor possível. A diretoria manteve o técnico Reinaldo e 80% do elenco que conquistou a Tríplice Coroa em 2024: a Taça Santos Dumont, primeiro turno da Série A2, o título da própria Série A2, o que garantiu o acesso à primeira divisão do Carioca e a Copa Rio. Além disso, trouxe 11 reforços, sendo quatro deles estrangeiros. Com isso montou um elenco qualificado e preparado para disputar o campeonato. A meta é a manutenção na elite do Cariocão. E, se possível, chegar à semifinal".

UOL: E como está o planejamento para a Série D?

Douglas Oliveira: "O elenco foi montado para disputar toda a temporada. Os contratos vão até o final do ano. Com isso, o Maricá FC tem um time capaz de desempenhar um bom papel no Carioca e brigar pelo acesso à Série C do Brasileiro. O pilar fundamental desse planejamento foi a manutenção do técnico Reinaldo, que vai para o terceiro ano no clube".

UOL: Como foi a negociação com os jogadores estrangeiros recém-chegados?

Douglas Oliveira: "A ideia era trazer jogadores com experiência na Europa, México e América do Sul para qualificar o elenco e ajudar no desenvolvimento dos jovens valores do time. E eles também queriam jogar no Brasil por conta da visibilidade que o País oferece. Os salários oferecidos foram atrativos para eles. São jogadores revelados em grandes clubes como o Boca Juniors e com passagens por seleções de base da Argentina e Equador. O Maricá FC quis inovar e sair dos mesmos nomes de sempre que ficam rodando pelos times de menor expressão do Rio e do Brasil".