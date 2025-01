Patrick de Paula retorna ao Botafogo e espera por 'ano de reviravolta'

O volante foi a contratação mais cara da história do clube à época. A transação girou em R$ 33 milhões por 50% dos direitos do volante, que tinha vínculo com o Palmeiras. O contrato com o Glorioso vai até o fim do ano que vem.

Amadurecemos com o tempo. Quando cheguei ao Botafogo tinha 22 anos, hoje estou com 25. Na minha vida foi tudo muito rápido, vivi tudo muito rápido. Cheguei com um peso muito grande ao Botafogo, mas nunca fugi dessa responsabilidade. Sempre estive pronto. O Patrick sempre foi essa pessoa, a única coisa que muda é a maturidade, a experiência que carrego. Estou pronto para ter uma nova experiência no Botafogo