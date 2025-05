Ferrari vai adotar a cor azul em pintura especial para a disputa do GP de Miami de F-1

Em meio a essa promoção de pintar o carro para o GP que acontece nos Estados Unidos, a equipe corre contra o tempo para melhorar a sua situação na classificação. No Mundial de Construtores, o time italiano aparece apenas em quarto lugar com 78 pontos. A McLaren lidera de forma isolada com 188 seguida pela Mercedes (111) e com a Red Bull na terceira posição (89).

Entre os pilotos, Charles Leclerc é o quinto com 47 pontos. Em seu primeiro ano na equipe, Lewis Hamilton soma 31 e figura como sétimo colocado. Nesta corrida, os dois pilotos da McLaren aparecem nos dois primeiros postos. Oscar Piastri tem 99 pontos enquanto seu companheiro de equipe, Lando Norris, tem dez a menos.