Maratona do Rio tem recorde de 60 mil inscritos e maioria de mulheres

A outra distância da Maratona do Rio será os 42km. A prova acontecerá no domingo, dia 22.

Chegar a 60 mil corredores é mais do que um marco, é a prova de que a Maratona do Rio ultrapassou as barreiras do esporte para se tornar um evento que movimenta, emociona e conecta o Brasil

Pedro Pereira, Head de Produto da Maratona do Rio

85% dos participantes são de fora do município do Rio

Maratona do Rio 2025 reunirá milhares de pessoas em provas de 5km, 10km, 21km e 42km

Ao todo, 85% dos participantes são de fora do município do Rio de Janeiro. Assim como em 2024, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os estados com maior número de inscritos.

A faixa etária predominante entre os corredores está entre 30 e 39 anos. As inscrições foram esgotadas com dois meses de antecedência.